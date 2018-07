Inaugurada em SP primeira fábrica de genéricos do País A primeira fábrica de medicamentos genéricos do Brasil, da Fundação para o Remédio Popular (Furp), foi inaugurada hoje em Américo Brasiliense, na região de Ribeirão Preto, no interior paulista. "É uma fábrica de vanguarda, com a melhor tecnologia disponível no mundo para produzir massivamente medicamentos genéricos", disse o governador José Serra (PSDB). O Estado investiu até agora cerca de R$ 190 milhões em toda a estrutura da fábrica, mas deverá chegar aos R$ 240 milhões com o restante do projeto, até o final de 2010. No entanto, a unidade deverá produzir comercialmente apenas em 2011.