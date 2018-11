Inaugurada obra que amplia abastecimento na Grande SP

No decorrer de dois anos, foram construídas cinco novas adutoras e três novas estações elevatórias de água, além de um total de 42,3 quilômetros de rede. "Essa inauguração é muito importante, porque 5 metros cúbicos por segundo a mais vai dar uma grande tranquilidade para não ter falta de água no período da seca nos bairros mais distantes, nas regiões mais altas das cidades da região metropolitana de São Paulo", afirmou o governador. As obras fazem parte do Programa Metropolitano de Água da Sabesp.