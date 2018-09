Inaugurada unidade piloto do Detran em Americana Foi inaugurado hoje um posto-piloto do Detran na cidade de Americana, no interior de São Paulo. A unidade segue o novo padrão de qualidade no atendimento ao cidadão, inspirado no modelo do Poupatempo. Além de mudanças na estrutura física, a unidade recebeu novos equipamentos, condições de acessibilidade e organização do atendimento por meio de senha.