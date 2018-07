Inaugurado Castelão, primeiro estádio pronto para Copa-2014

A arena, que foi totalmente reformada ao custo de 518,6 milhões de reais, terá capacidade para 67 mil torcedores e receberá seis jogos do Mundial de 2014, incluindo uma das quartas de final. Será o maior e mais importante estádio do Nordeste no Mundial.

A seleção brasileira disputará um jogo da primeira fase em Fortaleza e poderá voltar ao Castelão para as quartas ou oitavas de final, dependendo de sua classificação.

O Castelão também será palco de três partidas da Copa das Confederações do ano que vem, incluindo o confronto da primeira fase Brasil x México, no dia 19 de junho, que marcará a estreia do estádio em um evento oficial da Fifa.

Fortaleza e Belo Horizonte foram as únicas das seis cidades-sede da competição de 2013, que serve como evento-teste para o Mundial, a concluírem as obras de seus estádios em dezembro de 2012, o prazo inicial estabelecido pela Fifa.

O Mineirão será inaugurado no dia 21, também com a presença de Dilma. A Fifa abriu exceções para as outras sedes da Copa das Confederações --Brasília, Recife, Rio de Janeiro e Salvador-- entregarem seus estádios até março do ano que vem.

As outras seis cidades que vão receber a Copa do Mundo de 2014--Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Cuiabá, Manaus e Natal-- vão concluir suas arenas ao longo do próximo ano. De acordo com a Fifa, Manaus ainda corre risco de ser cortada do Mundial se não acelerar os preparativos da Arena Amazônia.

"Esse é um dia muito especial para nós da Fifa porque é um marco para os dois grandes eventos que vão acontecer no Brasil nos próximos anos, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo", disse o presidente da Fifa, Joseph Blatter, em vídeo exibido durante a cerimônia de inauguração do estádio.

"Contamos com o apoio do governo brasileiro, dos Estados e das cidades-sede e, principalmente, do povo brasileiro, para a realização de uma grande Copa do Mundo. Fortaleza é um exemplo perfeito deste esforço de equipe", acrescentou.

Apesar da cerimônia de inauguração neste domingo, que reuniu um púbico estimado em 20 mil pessoas no estádio para um show do cantor Fagner, o primeiro jogo do novo Castelão será disputado apenas em 27 de janeiro, quando haverá uma rodada dupla valendo pela Copa do Nordeste: Ceará x Bahia e Fortaleza x Sport.

A preparação do Brasil para a Copa do Mundo foi por diversas vezes alvo de críticas da Fifa, a mais contundente delas a afirmação do secretário-geral da federação, Jérôme Valcke, de que o país precisava levar um "chute no traseiro" para acelerar o ritmo.

As principais preocupações dizem respeito aos aeroportos e à mobilidade urbana nas cidades-sede para o transporte dos torcedores. O governo promete concluir obras de melhorias nos dois setores a tempo para o Mundial.

A presidente Dilma Rousseff disse que a inauguração do primeiro estádio da Copa do Mundo e a vitória do Corinthians no Mundial de Clubes no Japão, também neste domingo, mostram a força do Brasil dentro e fora dos campos.

"O Brasil é capaz das duas coisas, ganhar nos campos de futebol e construir um estádio dessa categoria", disse Dilma.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)