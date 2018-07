Inbrands compra 100% da Cia das Marcas, dona da Richards

A operação teve um custo de aquisição de 135 milhões de reais e foi realizada por meio de entrega de ações da Inbrands. Segundo comunicado da companhia, os acionistas da Cia das Marcas passaram a deter, por meio de subscrição de aumento de capital, 18,6 por cento do capital social da Inbrands, em um total de 17.118.360 ações. Anteriormente, sua participação era de 4 por cento (correspondente a 783.703 ações).

O fundador da Richards, Ricardo Dias da Cruz Affonso Ferreira, continuará envolvido na operação como acionista e membro do Conselho de Administração da Inbrands.

Em maio deste ano, a Inbrands registrou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). No entanto, em setembro, a companhia avisou ao mercado que havia desistido da operação.

A emissão incluía lotes primário (ações novas) e secundário (papéis de sócios).

Os recursos novos que a companhia pretendia levantar seriam usados para pagamento da aquisição da VR Holdings, compras de novas empresas com marcas de alto padrão e desenvolvimento de um centro de distribuição no Estado do Rio de Janeiro.

(Por Juliana Schincariol)