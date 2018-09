Inca alerta mulheres sobre risco do cigarro

No Dia Mundial sem Tabaco, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) lançou ontem uma campanha para alertar as mulheres sobre os danos à saúde causados pelo cigarro. Levantamento feito pelo órgão em estudos realizados nos últimos anos mostra que mulheres que fumam e usam pílulas anticoncepcionais têm dez vezes mais chances de sofrer ataques cardíacos e embolia pulmonar que as não fumantes que usam o método. O Inca cobrou a aprovação de lei federal que proíba fumódromos em locais fechados.