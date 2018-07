Inca: alta de imposto pode reduzir nº de fumantes em 4% O aumento do imposto sobre cigarros anunciado anteontem pelo governo tem potencial para reduzir a médio prazo em até 4% o número de fumantes no País. A informação é da coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional de Câncer (Inca), Tânia Cavalcanti. A estimativa é feita com base em estudos do Banco Mundial que relacionam o aumento de preço com a queda do número de dependentes.