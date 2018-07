Inca capacita médico para identificar câncer de útero O Instituto Nacional do Câncer (Inca) e o Instituto Fernandes Figueira, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, criaram um programa de capacitação de ginecologistas para padronizar o diagnóstico do câncer de colo de útero no País. Doze Estados iniciaram o processo de criar centros regionais de qualificação dos profissionais. O programa divulgará as novas diretrizes para o rastreamento desse câncer, conforme o Estado antecipou em março. As novas normas serão divulgadas oficialmente no 14.º Congresso Mundial de Colposcopia e Patologia Cervical, que começa no dia 4, no Rio.