Inca defende rapidez em resultado de mamografia

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) divulgou ontem sete recomendações para a prevenção e identificação do câncer de mama. Entre elas, o instituto defende que toda mulher com suspeita da doença tenha o direito de receber diagnóstico no prazo máximo de 60 dias. O Inca, no entanto, lembra que a lista não tem caráter de lei e que a aplicação das orientações é responsabilidade de cada município ou Estado.

Além da questão do prazo máximo para o resultado, consta da lista a necessidade de as mulheres entre 50 anos e 69 se submeterem ao exame de mamografia a cada dois anos. "Não temos como obrigar as secretarias de saúde a cumprir as recomendações. Cada gestor de saúde tem autonomia em suas políticas", disse o oncologista Ronaldo Corrêa, técnico da Coordenadoria de Prevenção e Vigilância do Inca.

Quanto ao prazo de dois meses para o exame, segundo Corrêa, é o tempo que melhor atende aos diferentes tipos de tumor e suas diferentes velocidades de evolução. "Há tumores de evolução muito rápida, enquanto há outros que crescem devagar. Esses 60 dias atendem aos diferentes tipos", explicou. "Mas, obviamente, quanto maior o tempo de detecção do câncer, mais difícil será o tratamento".

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Ricardo Chagas, o prazo recomendado é muito alto. "Nos consultórios, o resultado sai em uma semana, talvez menos. Não é aceitável que no serviço público se demore tanto tempo."

Certificação. Outro ponto que deve ser observado é se o local em que o exame de mamografia for realizado tem certificado de qualidade. De acordo com dados do Inca, entre 2000 e 2007, o Brasil aumentou em 118% a produção de mamografias.

Em 2000, foram realizadas 1,3 milhão; em 2007, 2,9 milhões. O Ministério da Saúde foi procurado para comentar a crítica à demora para o diagnóstico no serviço público, mas não retornou.