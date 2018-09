Preocupado com a queda dos estoques de sangue por causa da proximidade do Dia de Finados, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) pediu à população do Rio que faça doações. O banco de sangue fica na Praça Cruz Vermelha, 23, 2.º andar. Informações: (21) 2506-6021 e 2506-6580.