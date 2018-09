Inca se mobiliza para diminuir morte por câncer de mama

A primeira recomendação é que "toda mulher tenha amplo acesso à informação com base científica e de fácil compreensão sobre o câncer de mama". "Temos um desafio de comunicação", de acordo com o diretor-geral do Inca, Luiz Antonio Santini. "Com os investimentos feitos nos últimos anos pelo Ministério da Saúde, hoje temos condições de fazer recomendações que o gestor de cada instância de governo, a sociedade e cada cidadão individualmente tem capacidade de implementar", disse o diretor-geral.

Impressas em um folheto que será distribuído à população, as sete recomendações alertam para a necessidade de a mulher ficar atenta aos primeiros sinais e sintomas da doença e buscar avaliação médica. O informe também destaca que "consideram como direito da mulher com nódulo palpável e outras alterações suspeitas na mama receber diagnóstico no prazo máximo de 60 dias", além de reforçar a necessidade da realização de mamografia a cada dois anos para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, "já que a detecção precoce em mulheres saudáveis nesse período reduz a mortalidade".

A quinta recomendação diz sobre a necessidade de que os serviços de mamografia façam parte de programa de qualidade, com certificação visível para as usuárias. A sexta orientação informa sobre formas de prevenção: controle do peso e do consumo de álcool, além da prática da amamentação e de atividades físicas. Por fim, o último item alerta sobre o aumento do risco der câncer de mama com a adoção de terapias de reposição hormonal no período pós-menopausa, que deve ter rigoroso acompanhamento médico, diz o comunicado do Inca.

O País terá 500 mil novos casos de câncer por ano, segundo a Estimativa 2010 - Incidência de Câncer no Brasil, produzida pelo órgão. Desses, 49.240 são relativos aos tumores de mama. A Política Nacional de Atenção Oncológica, publicada pelo Ministério da Saúde, em 2005, considera o câncer de mama como prioridade.