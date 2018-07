INCC-M desacelera alta para 0,59% em julho

O segmento Materiais, equipamentos e serviços registrou variação positiva de 0,35 por cento, frente a 0,41 por cento no mês anterior, enquanto o de Mão de Obra teve elevação de 0,84 por cento, ante 2,46 por cento em junho.

O INCC-M é um dos três componentes do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), sendo responsável por 10 por cento do indicador e divulgado separadamente pela FGV.

O IGP-M do mês será divulgado na quinta-feira.

(Reportagem de Vanessa Stelzer)