Incendiados ônibus no fim de semana em Sorocaba (SP)

De acordo com a Polícia Civil, os autores do ataque tentaram queimar outro ônibus na mesma região, mas o motorista não atendeu à ordem de parada.

No fim da noite de sexta-feira, outro ônibus havia sido incendiado no Parque São Bento, na mesma região. Havia informações sobre toque de recolher em bairros da zona norte sob as ordens do Primeiro Comando da Capital (PCC). O coordenador operacional do 7.º Batalhão da Polícia Militar, capitão Vanclei Franqui, informou que o policiamento foi reforçado. Ele disse que os episódios são isolados e pediu à população para não alterar a rotina.

Casa incendiada

Em Tatuí, a 140 km de São Paulo, três pessoas da mesma família morreram carbonizadas em incêndio na casa onde moravam, na madrugada de domingo (25). A Polícia Civil acredita que o fogo foi ateado de forma criminosa. Os corpos dos moradores - pai, mãe e filha - estavam carbonizados em dois cômodos da casa, no bairro Enxovia do Meio, zona rural do município. O veículo usado pela filha, uma professora de 19 anos, foi levado pelos supostos autores do crime.