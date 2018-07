Incêndio afeta produção na plataforma P-20 da Petrobras

"A Petrobras informa que, no fim da tarde desta quinta-feira (26), ocorreu um incêndio, já debelado, nas imediações do sistema de injeção de produtos químicos da plataforma P-20, no campo de Marlim, na Bacia de Campos", disse a companhia em nota.

Segundo a assessoria de imprensa da empresa, um dos trabalhadores a bordo na plataforma inalou fumaça e um outro sofreu leve torção nos tornozelos, mas eles passam bem.

"A companhia comunicou o fato às autoridades competentes e iniciou a investigação com o objetivo de apurar as causas do incidente", acrescentou.

Um incêndio de maior proporção no final de novembro na refinaria Repar, da Petrobras, manteve paralisada por algumas semanas parte da operação na unidade, que responde por quase 10 por cento da produção nacional.

(Por Fabíola Gomes)