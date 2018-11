Incêndio ameaça 8 mil casas na Califórnia

Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas na Califórnia, nos Estados Unidos, para se proteger dos incêndios que atingem várias áreas do Estado americano. Cerca de 8 mil casas estão em risco por conta dos cerca de 1 mil focos incêndios que estão queimando meio milhão de acres da área rural da Califórnia. Um dos maiores focos atingiu cerca de 50 mil acres da floresta na famosa região costeira conhecida como Big Sur, entre São Francisco e Los Angeles. Um bombeiro de 63 anos, que trabalhava como voluntário, morreu queimado pelas chamas em um dos focos no norte do Estado. John Scherrei, chefe do Departamento de Bombeiros de Santa Barbara, alertou que os bombeiros estão operando no limite de sua capacidade. "A Califórnia está quase no seu limite", disse. "Pedimos o envio de recursos adicionais e não sabemos por quanto tempo poderemos segurar com o que temos", afirmou Scherrei. Membros da Guarda Nacional da Califórnia foram chamados para ajudar nas operações que tentam controlar o fogo. Nesta sexta-feira os Estados Unidos comemoram o Dia da Independência e o governo fez um apelo aos californianos para que reduzam o uso de fogos de artifício nas comemorações. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.