Incêndio atinge 3 fábricas em Guarulhos, na Grande SP Um incêndio atingia no fim da tarde de hoje três indústrias no bairro Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início em uma das fábricas e, pouco depois, espalhou-se para as vizinhas. Cerca de 60 homens trabalham no combate às chamas. A corporação do município ainda deve receber o apoio de equipes da capital paulista, de Itaquaquecetuba e de Mogi das Cruzes. Não há informações sobre vítimas nem a respeito da causa do incêndio.