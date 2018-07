Incêndio atinge 50 barracos em favela de SP Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio que atingiu cerca de 50 barracos da Favela da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, no final da noite de ontem. Vinte viaturas da corporação foram enviadas para o local. Três pessoas foram atendidas no Hospital Heliópolis - uma com ferimentos leves e outras duas sofreram crises nervosas.