Incêndio atinge aldeia indígena no interior de SP Um incêndio atingiu na manhã de hoje parte da aldeia indígena Ekeruá, localizada no município de Avaí, no interior de São Paulo. Os próprios índios trabalharam para apagar as chamas. Segundo a Polícia Militar (PM), ninguém ficou ferido e o fogo foi extinto rapidamente. Ekeruá é uma das quatro aldeias indígenas - além de Kopenoti, Nimuendaju e Tereguá - de Avaí.