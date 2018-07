As chamas começaram por volta das 13h30 desta segunda no apartamento do 12º andar, informam os bombeiros. A companhia não sabe dizer se o prédio é residencial.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interdita totalmente a rua. O bloqueio não interfere no trânsito, uma vez que trata-se de uma via local. Não há informações de vítimas.