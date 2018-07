Incêndio atinge apartamento em Pinheiros, zona oeste de SP

SÃO PAULO - Foi controlado o incêndio que destruiu um apartamento no 12º andar de um prédio em Pinheiros, zona sul de São Paulo, na tarde desta segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros o trabalho de rescaldo começou por volta das 15h.

Segundo os bombeiros, três vítimas foram atendidas no local, no número 742 da Rua Simão Alvares, por terem inalado fumaça. Ninguém ficou ferido pelas chamas. A rua continuava, por volta das 15h30, totalmente interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O desbloqueio só deve acontecer com o fim do trabalho dos bombeiros, que ainda não tem previsão de término.

Cerca de 14 viaturas foram empenhadas no combate às chamas, que começaram por volta das 13h30 sem causa identificada pelas autoridades. Todos os moradores foram retirados do prédio como medida preventiva dos bombeiros.