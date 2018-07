Incêndio atinge apartamento no centro de São Paulo Um incêndio atingiu na madrugada de hoje um apartamento localizado no sexto andar de um edifício residencial no centro da capital paulista. Moradores do imóvel dormiam quando o fogo começou, na sala, e conseguiram escapar antes que atingisse o quarto. Dezenas de hóspedes de um hotel localizado ao lado saíram de seus quartos com medo que o fogo se alastrasse. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou oito equipes, que conseguiram apagar rapidamente as chamas, que ficaram restritas àquela unidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.