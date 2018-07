Incêndio atinge área da nascente do Rio Aiuruoca em Itatiaia

RIO- Cerca de 170 bombeiros e brigadistas tentam combater o incêndio que atinge o planalto do Parque Nacional do Itatiaia, no sul do Estado do Rio, próximo a Minas Gerais. O fogo começou na última sexta, 13, e afeta principalmente a área da nascente do Rio Aiuruoca, localizada em um ponto de difícil acesso. Ainda não há estimativas sobre a área devastada.

Segundo os responsáveis pelo parque, as equipes têm dificuldades para controlar o incêndio devido ao grande número de focos, espalhados pelo distrito de Visconde de Mauá, no município de Resende, e na região do planalto do Pico das Agulhas Negras. Os brigadistas formaram diversos grupos e se dividiram para combater cada um dos focos simultaneamente.

Um helicóptero Cougar do Exército chegou à região no sábado para fazer voos de reconhecimento e dar apoio às equipes de combate ao incêndio. O grupo de trabalho foi reforçado por brigadistas da Academia Militar das Agulhas Negras, do Parque Nacional da Tijuca e do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Mais 30 pessoas devem se juntar hoje à equipe.

Funcionários da administração do parque informaram que um helicóptero do Corpo de Bombeiros era esperado para tentar apagar o fogo com lançadores de água, mas teve dificuldades para chegar ao local devido à baixa visibilidade.

Os primeiros focos de incêndio foram detectados na manhã da última sexta-feira e o fogo se espalhou durante o fim de semana. A visitação à parte alta do parque está suspensa.