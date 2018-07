Incêndio atinge banco genético da USP de Ribeirão Preto

Segundo informações da professora Elenice Varanda, "guardadas as devidas proporções, a perda da USP é a mesma que aconteceu com o Instituto Butantã", quando um incêndio destruiu a maior coleção de cobras, aranhas e escorpiões do mundo, em maio do ano passado.

O incêndio, que começou por volta das 13 horas de ontem, sendo controlado após três horas, atingiu parte da floresta, onde está localizado o banco genético de biodiversidade. Lá estava armazenada uma coleção viva de espécies encontradas nas bacias do Rio Pardo e Rio Mogi, na região de Ribeirão Preto.

Foram perdidos, segundo a USP, material genético de insetos, aves, ninhos de passarinhos, além de árvores de várias espécies, com sementes de origem conhecida e qualidade garantida, a fim de recuperar áreas degradadas. Além da floresta, foi atingido também parte do espaço destinado à ampliação do campus.

Ainda não há informação sobre as causas do incêndio.