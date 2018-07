Incêndio atinge barracão da Águia de Ouro, em São Paulo

Um incêndio atingiu nesta sexta-feira, 28, o barracão da escola de samba Águia de Ouro, localizada embaixo do Viaduto Pompeia, na Barra Funda, zona oeste da capital.

O Corpo de Bombeiros já controlou o fogo. Onze viaturas foram enviadas ao local. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o viaduto foi interditado para avaliação da estrutura.

Às 18 horas, a corporação foi acionada para combater um incêndio no 20º andar de um prédio residencial na Rua Professor Pereira Freitas, no bairro Tatuapé, na zona leste da cidade. Oito equipes estiveram no local. Ninguém ficou ferido. As causas serão investigadas.