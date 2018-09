Incêndio atinge barracos em bairro de Olinda (PE) Quatro barracos que serviam como depósito para materiais recicláveis, no bairro Aguazinha, em Olinda, na região metropolitana do Recife, foram destruídos no começo desta manhã. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 6h30 e foi controlado por volta das 8 horas, por três equipes dos bombeiros. Os barracos ficam na Avenida Perimetral, uma das mais movimentadas da cidade, em frente a um depósito de lixo da cidade. Ninguém ficou ferido.