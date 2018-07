Incêndio atinge centro de saúde em Salvador Um incêndio hoje no Centro de Atenção à Saúde (CAS) Professor José Maria de Magalhães Netto, em Salvador, na Bahia, suspendeu temporariamente o atendimento em alguns departamentos do prédio. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, o atendimento está interrompido no Centro de Referência Estadual de Assistência ao Diabetes e Endocrinologia (Cedeba), no Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação de Deficiências (Cepred) e no Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso (Creasi). Não há registro de vítimas e o fogo já foi controlado.