Incêndio atinge Chapada das Mesas, no Maranhão O Parque Nacional da Chapada das Mesas, no Maranhão, está sendo atingido por um incêndio que consome a mata nativa nas encostas de monumentos naturais de arenito, formação geológica de mais de 60 milhões de anos. Em agosto último, foram registrados 1.078 focos de incêndio no Estado. Esse número é cinco vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado.