Incêndio atinge depósito da Pirelli em Santo André Um incêndio atingiu no fim da tarde de hoje um depósito da fabricante de pneus Pirelli, na Avenida Capuava, 650, bairro Vila Homero Thon, em Santo André, no ABC paulista, segundo o Corpo de Bombeiros. Oito equipes da corporação atuaram no combate às chamas. Ninguém se feriu. Por volta das 18 horas, os bombeiros efetuavam apenas no trabalho de rescaldo. Por enquanto, não há informações sobre as causas do incêndio.