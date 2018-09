Incêndio atinge depósito de material reciclável em SP Um incêndio atingiu às 20h30 de ontem um depósito de materiais diversos para reciclagem na Rua Nicolau Nasoni, no Jardim Dona Sinhá, região do Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Foram necessários 22 carros dos bombeiros para controlar as chamas.