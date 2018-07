Incêndio atinge depósito na zona leste de SP Um incêndio atingiu na manhã desta quarta-feira, 31, o depósito de um prédio comercial na zona leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram um pouco antes das 10 horas, no número 156 da Avenida Paes de Barros, na Mooca. Ainda segundo a corporação, o incêndio não deixou vítimas. Estão no local 14 equipes para combater as chamas, que até às 11h45 ainda não tinham sido controladas.