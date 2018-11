Cinco equipes do Corpo de Bombeiros estão na Rua Bragança Paulista, na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, para controlar as chamas que atingiram um depósito, por volta das 11h30 desta segunda-feira, 14. O Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom) ainda não tinha informações sobre feridos nem sobre o tipo de material armazenado no galpão.