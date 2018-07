Segundo os bombeiros, as chamas atingiram um outro depósito ao lado. Oito equipes dos bombeiros estão no local, ao lado da Rodovia Fernão Dias, tentando controlar as chamas, que produz muita fumaça. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio não prejudica o tráfego de veículos na Fernão Dias.