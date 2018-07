Incêndio atinge edifício no Jardim Paulista, em SP Um incêndio atingia na manhã desta segunda-feira, 14, um edifício na Alameda Santos, no Jardim Paulista, zona oeste da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria se iniciado em num painel de controle no subsolo do imóvel. Três equipes dos bombeiros estão no local. Por enquanto, não há informações sobre possíveis vítimas.