Incêndio atinge empresa de reciclagem em Guarulhos

Às 4h45, segundo os bombeiros, que enviaram 17 equipes para o local, o fogo já havia sido extinto e teve início a operação rescaldo, na qual o material queimado é encharcado para evitar o surgimento de novos focos de incêndio. O teto do galpão ruiu e o mesmo pode ocorrer com algumas paredes. Pessoas que dormiam em um cômodo anexo ao galpão foram alertadas por testemunhas e saíram a tempo.

A fumaça proveniente da queima do material reciclável e do resfriamento do que foi atingido pelas chamas não chegou a interferir no tráfego de veículos da rodovia. Caminhões-pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Guarulhos auxiliaram os bombeiros, que possuem uma base próximo ao local do incêndio e cujas primeiras viaturas chegaram rapidamente à empresa. Não houve registro de feridos nem se sabe o que causou o incêndio.