Incêndio atinge fábrica da YKK em Sorocaba (SP) Um galpão da YKK, empresa que fabrica zíperes e botões, está em chamas na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo informações do Centro de Comunicações do 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros, foram encaminhadas ao local cinco viaturas da corporação, além de um caminhão de apoio da companhia de Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que atende a cidade. O incêndio está controlado neste momento e não há informação de feridos no local.