Incêndio atinge fábrica de abrasivos em Guarulhos-SP Um incêndio destruiu, no início da madrugada de hoje, parte de uma empresa de abrasivos na Vila Nova Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As primeiras viaturas foram acionadas por volta da 0h20. O fogo consumiu vários produtos químicos e destruiu um caminhão que estava estacionado dentro da fábrica. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local e controlaram as chamas.