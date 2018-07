Incêndio atinge fábrica de fraldas na zona sul de SP Um incêndio atinge, desde as 5h35, o galpão de uma fábrica de fraldas localizada na Rua Lício de Miranda, na Vila Carioca, na zona sul de São Paulo. Nove equipes dos bombeiros foram acionadas. Segundo o Centro de Operações da corporação, o fogo está confinado dentro do galpão e não há necessidade de mais viaturas no local. Não se sabe ainda a causa do incêndio nem há registro de feridos.