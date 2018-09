Incêndio atinge fábrica de resíduos em Sorocaba-SP Um incêndio atingiu uma fábrica de resíduos industriais líquidos no bairro de Aparecidinha, em Sorocaba (SP). O fogo teve início por volta das 17 horas de hoje e já foi controlado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram uma área de 1 mil metros quadrados.