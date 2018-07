Incêndio atinge fábrica de tintas em Guarulhos Um incêndio atingiu uma fábrica desativada de tintas na Rua Montes Claros, em Guarulhos, na tarde desta sexta-feira, 06. Vinte e seis viaturas do Corpo de Bombeiros combateram as chamas no local, com o auxílio do helicóptero Águia da Polícia Militar.