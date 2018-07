Incêndio atinge fábrica de tintas em Itapevi-SP O fogo está destruindo uma fábrica de tintas na região de Itapevi, na Grande São Paulo, na tarde de hoje. Não há informação sobre feridos. Dezenove equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo e região estão no local, que fica na Avenida João de Góes, próximo ao trevo de acesso à cidade, na altura do km 32 da Rodovia Castelo Branco.