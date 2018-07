Incêndio atinge favela de Paraisópolis

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções destruiu 175 barracos da favela do Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 10. O fogo começou por volta das 4h e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros às 6h30. A chuva ajudou a retardar a propagação das chamas e não há registro de feridos.

Às 8h30, os bombeiros ainda faziam o trabalho de rescaldo, com 24 viaturas no local. Segundo a corporação, o fogo atingiu uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 280 famílias ficaram desabrigadas e estão sendo cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

A ocupação da favela começou nos anos 1950, depois que um loteamento na região ter sido interrompido. Hoje a favela é considerada a segunda maior da cidade de São Paulo, atrás de Heliópolis, com 55.590 pessoas e 20.832 imóveis, segundo a Prefeitura.