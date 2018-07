Incêndio atinge favela do Moinho, em São Paulo Um incêndio atinge a favela do Moinho, que fica sob o viaduto Rio Branco, na região dos Campos Elíseos, centro da capital paulista, na manhã desta segunda-feira. A comunidade já tinha sido atingida por um grave incêndio em 22 dezembro de 2011. O fogo, que começou pouco depois das 7h, se espalha com rapidez. Imagens transmitidas pela TV mostram grandes labaredas e intensa fumaça na região, o que dificulta o tráfego dos veículos em cima do viaduto.