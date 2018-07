Incêndio atinge favela em Carapicuíba-SP Um incêndio atingiu hoje uma favela em Carapicuíba (SP). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos por causa do fogo. A favela fica na Estrada Jatobá, altura do número 511, e o fogo começou por volta das 17 horas.