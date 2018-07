Incêndio atinge favela em Osasco-SP Um incêndio na favela Aliança, no bairro do mesmo nome, em Osasco, na Grande São Paulo, atingiu cinco barracos na noite de ontem, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. O incêndio começou por volta das 20h30 em uma das casas e foi controlado duas horas depois, por cinco equipes dos bombeiros. As causas do incêndio só serão conhecidas após o resultado da perícia técnica realizada na área.