Incêndio atinge favela México 70 em São Vicente-SP

As chamas começaram por volta de 4h20 da madrugada na palafita de Leandra Campos, de 30 anos. Ela e seu filho, Mateus Campos dos Santos, de 1 ano, estão internados na ala de queimados da Santa Casa de Santos. O outro filho de Leandra, Lucas Campos dos Santos, de 2 anos, sofreu queimaduras nos pés e segue em observação no Hospital Municipal de São Vicente.

Laura teve 40% do corpo ferido e está com queimaduras de segundo e terceiro grau no rosto, tórax, abdome, nos dois braços e na perna esquerda. Já o bebê de um ano teve 10% do corpo queimado. A criança tem queimaduras de terceiro grau no rosto, tórax e no pé direito, mas a lesão mais grave é na mão. O estado de saúde de mãe e filho é regular, porém o protocolo indica que vítimas de queimaduras graves são consideradas em risco até 24 horas após o acidente.

Acionado às 4h24 da madrugada, o Corpo de Bombeiros controlou as chamas às 6h30 da manhã. Sete viaturas e 21 homens trabalharam para combater o incêndio, cuja causa ainda está sendo apurada. De acordo com a Prefeitura de São Vicente, o fogo atingiu uma área de cerca de 200 metros quadrados da favela.

Atualmente, 1830 famílias moram na México 70, mas um projeto do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) pretende extinguir a favela até 2012, transferindo parte das pessoas para conjuntos habitacionais e realizando regulamentação fundiária e urbanização das áreas para aqueles que deverão permanecer no local. Segundo a prefeitura, 338 famílias já foram retiradas da favela, e a intenção é transferir os desabrigados pelo incêndio para um conjunto habitacional em janeiro. Até lá, essas 11 famílias receberão auxílio moradia de R$ 300 da prefeitura.