Incêndio atinge favela na Roberto Marinho, em SP Um incêndio atinge desde as 16 horas de hoje a favela da Rocinha, na altura do número 5685 da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul de São Paulo. Quinze viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater as chamas no local. Ainda não há informações de vítimas.