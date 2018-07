Incêndio atinge favela na zona norte de SP Um incêndio atingiu parte da Favela dos Invadidos, no bairro de Brasilândia, na zona norte da cidade, na madrugada deste domingo, segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Vinte equipes dos bombeiros foram ao local, na Rua Deputado Cantídio Sampaio, na altura do número 3.000, por volta das 3 horas. O incêndio foi controlado depois de meia hora. Ninguém ficou ferido, segundo os bombeiros. Por volta das 7h30, os bombeiros faziam trabalho de rescaldo no local. Ainda não há informação sobre o número de desabrigados ou quantos barracos foram atingidos.