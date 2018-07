Incêndio atinge favela na zona oeste de São Paulo Um incêndio de grandes proporções atingiu uma favela na Avenida José César de Oliveira, na região do Ceasa, zona oeste de São Paulo, no início da tarde de hoje. O chamado foi recebido pelos bombeiros por volta das 13h30 e cerca de uma hora depois 12 viaturas já haviam sido acionadas para controlar o fogo. Por volta das 15h30, o incêndio já estava controlado. As equipes permanecem no local para realizar o trabalho de rescaldo. Ninguém ficou ferido.