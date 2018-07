Incêndio atinge favela na zona sul de São Paulo Um incêndio atinge barracos da Favela Alba, no Parque do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, próximo ao Aeroporto de Congonhas. O fogo começou por volta das 8h20, mas ainda não há informações sobre o que teria iniciado as chamas. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local. Não há vítimas.