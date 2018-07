Incêndio atinge favela na zona sul de São Paulo Um incêndio atingia, por volta das 9h20 desta manhã, uma favela na Rua Canto do Rio Verde, no bairro Jardim Vila Andrade, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio é de média proporção. Quatro carros já foram enviados ao local para controlar o fogo. Ainda não havia informações sobre vítimas.